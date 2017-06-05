Вавринка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Чиличем

Третий сеяный, швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв француза Гаэля Монфиса, получившего от организаторов 15-й номер посева, со счётом 7:5, 7:6 (9:7), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету Монфиса четыре эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с седьмым сеяным, хорватом Марином Чиличем, соперник которого Кевин Андерсон из ЮАР отказался от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 6:3, 3:0 в пользу Чилича.