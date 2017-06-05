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Вавринка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Чиличем

5 июня 2017, понедельник. 19:05. Теннис

Третий сеяный, швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв француза Гаэля Монфиса, получившего от организаторов 15-й номер посева, со счётом 7:5, 7:6 (9:7), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету Монфиса четыре эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с седьмым сеяным, хорватом Марином Чиличем, соперник которого Кевин Андерсон из ЮАР отказался от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 6:3, 3:0 в пользу Чилича.

Ролан Гаррос 2017. 4-й круг
05 июня 2017 года, понедельник. 16:05 МСК
Стэн
Вавринка
Гаэль
Монфис
7:5 7:6 6:2
Ролан Гаррос 2017. 4-й круг
05 июня 2017 года, понедельник. 17:35 МСК
Кевин
Андерсон
Марин
Чилич
3:6 0:3 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гаэль Монфис Кевин Андерсон Марин Чилич Стэн Вавринка
Новости. Теннис
5 июня 2017, понедельник
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13:12 Халеп разгромила Суарес-Наварро в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Клепач/Мартинес-Санчес — Макарова/Веснина
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12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Хачанов на «Ролан Гаррос»
11:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Барти/Деллакуа — Гаврилова/Павлюченкова
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4 июня 2017, воскресенье
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