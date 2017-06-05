Текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг – Кар. Плишкова на «РГ»

В эти минуты проходит матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, в котором встречаются Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая и вторая ракетка турнира, чешка Каролина Плишкова. Первый сет за 28 минут выиграла теннисистка из Парагвая со счётом 6:2. Плишкова слишком много ошибалась, не смогла совладать со сложной погодой — ветрено сегодня в Париже.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг – Кар. Плишкова на Открытом чемпионате Франции