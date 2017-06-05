Касаткина поработала комментатором на матче Надаля на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, в третьем круге «Ролан Гаррос» проигравшая Симоне Халеп, перед отъездом с турнира прокомментировала на телевидении матч 1/8 финала мужской сетки между Роберто Баутиста-Агутом и Рафаэлем Надалем.

«Перед отъездом с «Ролан Гаррос» заскочила в комментаторскую кабинку «Евроспорта» и провела незабываемые полтора часа, комментируя матч Надаля против Баутиста-Агута. Спасибо ребятам за этот незабываемый опыт! Надеюсь, я хорошо справилась и, возможно, меня позовут ещё раз.

И конечно же спасибо всем за поддержку в этот непростой период в преддверии «Ролан Гаррос»! Меня не должно было быть здесь, но благодаря хорошо проделанной работе и помощи окружающих меня людей я смогла выйти на корт, бороться и выигрывать матчи. Сейчас время для продолжения реабилитации, увидимся на траве, всех люблю», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграм».

Пост подруги по команде прокомментировали Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина.

«Видишь, комментатором быть — тяжёлая работа! Теперь поймёшь, почему про нас «всякие» вещи иногда говорят, особенно если 5 часов комментировать!» — написала Павлюченкова.

«Талантливый человек талантлив во всём», — подытожила Веснина.

Фото доступно в «Инстаграм»