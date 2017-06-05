Хачанов: поставленные мною цели гораздо выше, чем Top-40

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от первого в карьере матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором он уступил первой ракетке мира — британцу Энди Маррею.

«Конечно, не здорово проигрывать, но в этом матче я получил полезный опыт. Сыграл на центральном корте. Он огромный, и я получал удовольствие от нахождения там. Выходя туда после маленьких кортов, испытываешь немного другие ощущения. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться. Нужно отдать должное Энди. Может быть, в какие-то моменты я действительно мог сыграть лучше, но он первая ракетка мира тоже не просто так.

Усталость, скорее, эмоциональная. Хотя физическая тоже присутствует. Турнир длинный, каждый матч в формате пяти сетов. Топ-игроки уже десять лет выступают в таком режиме, а мне нужно привыкать и работать над концентрацией. Что нужно держать фокус всё время, а в трудные моменты делать то, что требуется, не допускать глупых ошибок. В общем, надо держать концентрацию на протяжении всего матча.

Войдя в Top-40, почувствую ли себя в теннисной элите своим? Смотря что понимать под элитой. Конечно, я рад, что продвигаюсь вверх и добиваюсь результата. Как уже говорил, фокусируюсь на работе своей и команды. Поставленные мною цели гораздо выше, чем Top-40. Надеюсь их достичь. А это как один, промежуточный шаг.

Планирую играть полный травяной сезон. Сейчас вернусь в Барселону – всё-таки давно меня там не было, и мы с тренерами решим, как быть дальше. Я заявлен на турниры в Штутгарте, Галле, Анталье и на Уимблдон, но посмотрим, стоит ли играть все», — приводит слова Хачанова «Спорт-экспресс».