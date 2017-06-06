Вавринка: в последнее время ко мне вернулась уверенность, и это очень важно

Третий сеяный швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над хозяином кортов Гаэлем Монфисом в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

“Это был тяжёлый матч, тяжёлые условия, довольно ветрено, а также очень волнительно, потому что мы с Гаэлем очень хорошо знаем друг друга. Он был чрезвычайно эмоционален. Я думаю, что мы оба были очень напряжены. Поэтому важно было сохранять уверенность в себе, и я счастлив, что сумел выиграть этот матч. Я понимал, что должен навязать ему свою игру и показать, что нам придётся провести на корте более трёх часов, если он хочет победить меня.

В последнее время ко мне вернулась уверенность, и это очень важно. Я провёл несколько матчей, в которых не сдался, а боролся с собой, заставлял себя изменять ситуацию и побеждать. Я ожидал, что у Гаэля будет большая поддержка, его любят здесь. Но я был очень удивлён, потому что болельщики на трибунах были справедливы по отношению к происходящему на корте и игра проходила в прекрасной атмосфере. Публика с уважением относилась ко мне. Так что я всем доволен», — приводит слова Вавринки официальный сайт «Ролан Гаррос».