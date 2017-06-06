Уимблдон-2017 обслужат вооружённые сотрудники лондонской полиции

Служба столичной полиции примет повышенные меры безопасности против террористических атак во время турнира в Уимблдоне. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета выразил поддержку усиленным мерам, аналога которым не было за всю 140-летнюю историю соревнования сообщает The Telegraph.

На дорогах, ведущих к кортам Уимблдона, будут установлены полицейские посты, а для несения службы в городе будут подключены дополнительные силы правопорядка, в том числе вооружённые полицейские.

«Служба столичной полиции работает в тесном сотрудничестве со Всеанглийским клубом лаун-тенниса в рамках подготовки к Уимблдону-2017. Мы не обсуждаем конкретные меры, которые будут приняты. Однако, в свете недавних событий, в частности — атак в Манчестере, операция будет тщательно пересмотрена. Будут применены ряд тактик, некоторые — очень заметные, такие как повышенная физическая защита, а некоторые будут незаметны для публики, такие как привлечение вооружённых полицейских», — заявили в ведомстве.