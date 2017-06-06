Маррей одержал 650-ю победу в карьере

Британский теннисист Энди Маррей, обыгравший в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:4, 6:4, одержал свою 650-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура. Уроженец Данблейна стал 15-м теннисистом в истории ATP-тура, достигшим этой отметки.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» первая ракетка мира поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори. Этот поединок состоится 7 июня.

Маррей в седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.