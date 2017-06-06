Андерсон: надеюсь, в этот раз я смогу восстановиться быстро

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал своё решение сняться с матча с хорватом Марином Чиличем в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции при счёте 3:6, 0:3 из-за повреждения подколенного сухожилия.

«Очень обидно сниматься с матча. Я бы хотел завершить игру. Но учитывая, что приближается травяной сезон, мне нужно внимательно следить за своим состоянием после всех трудностей. Надеюсь, в этот раз я смогу восстановиться быстро», — приводит слова Андерсона официальный сайт тура.