Чилич: даже на US Open — 2014 я не проходил по сетке так комфортно, как на «РГ»

Хорват Марин Чилич поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Его соперник по матчу четвёртого круга — южноафриканец Кевин Андерсон — отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:3. Следующим соперником победителя US Open — 2014 будет швейцарец Стэн Вавринка.

«Если не считать US Open — 2014, я так хорошо на корте никогда себя не чувствовал. Даже на том турнире я не проходил по сетке так комфортно, как здесь. Я нахожусь в прекрасной форме и отлично себя чувствую. Очень приятно, что мне удаётся сохранять форму по ходу турнира.

Противостоять Стэну нелегко на любом покрытии. Он много раз подряд победил меня. Но мне нужно сосредоточиться на своей игре», — цитирует Чилича официальный сайт тура.