Монфис: мне не нравится проигрывать, особенно на «Ролан Гаррос»

Француз Гаэль Монфис поделился эмоциями после поражения от швейцарца Стэна Вавринки в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 5:7, 6:7 (7:9), 2:6.

«Думаю, Вавринке удалось использовать все имевшиеся возможности, особенно в ключевых моментах. У него было много брейк-пойнтов, и он сумел их реализовать. Мне не нравится проигрывать, особенно на «Ролан Гаррос». У меня было много возможностей, и я не смог их использовать. Очень жаль. Конечно, я расстроен», — цитирует Монфиса официальный сайт тура.