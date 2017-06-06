Т. Надаль: меня всегда пугает, когда Рафа побеждает легко

Дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил нынешнюю форму подопечного и назвал австрийца Доминика Тима одним из главных претендентов на победу на «Ролан Гаррос».

«Меня всегда пугает, когда Рафа побеждает легко. Первая неделя сложилась идеально, по крайней мере по результатам. Рафа выиграл свои матчи комфортнее, чем ожидалось.

Думаю, матч с Карреньо-Бустой будет непростым. Я видел его игру с Раоничем. Он не сдавался, даже сумел отыграть брейк в пятом сете.

Тим готов побеждать. Из оставшихся восьми игроков у него больше всех шансов на победу. Конечно, путь у него нелёгкий. Обыграть Джоковича — непростая задача, а затем его ждёт сложная встреча с Рафой или Пабло», — цитирует Надаля официальный сайт тура.