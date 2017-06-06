Плишкова: выйти в 1/4 финала на грунте с не лучшей игрой — мой большой успех

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге она одолела Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

“Думаю, в этом году я играю лучше, чем в прошлом, даже на грунте. Я могу играть лучше, чем в первых четырёх матчах здесь. Надеюсь, в следующем круге я покажу более высокий уровень игры. Сегодня победить было нелегко, но я очень рада сейчас. Выйти в четвертьфинал на грунте, играя не лучшим образом, — это большой успех для меня», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.