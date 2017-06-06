Сепеде-Ройг: конечно, хотелось большего, но я боролась за каждое очко

Представительница Парагвая Вероника Сепеде-Ройг прокомментировала своё поражение от чешки Каролины Плишковой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

«Мне немного грустно, потому что я проиграла. Но я очень рада, что смогла дойти до четвёртого круга. Каролина — третья ракетка мира, так что противостоять ей непросто. Это отличный, опытный игрок. Я довольна результатом. Конечно, хотелось большего, но я боролась за каждое очко. Я сыграла отлично. Это был очень хороший турнир для меня», — цитирует Сепеде-Ройг официальный сайт тура.