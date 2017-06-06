В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко и датчанка Каролина Возняцки (11). По личным встречам впереди 19-летняя уроженка Риги — 3-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Возняцки на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (13), либо со швейцаркой Тимей Бачински (30).