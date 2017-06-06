Потапова отдала всего 3 гейма Болтон во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова (1) вышла в третий раунд юниорского Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу США Элисию Болтон со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 56 минут. 16-летняя уроженка Саратова совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции лидер посева поспорит со своей соотечественницей Мартой Пайгиной.