Панова не смогла выйти во второй круг турнира в Боле

Российская теннисистка Александра Панова не смогла пробиться во второй круг турнира в Боле (Хорватия). На старте соревнований она уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Хаддад-Майя поспорит с победительницей матча Юханна Ларссон (Швеция, 1) — Елица Костова (Болгария).