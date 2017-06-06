В 16:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют австриец Доминик Тим (6) и серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 5-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит с одним из испанцев — либо с Пабло Карреньо-Бустой (20), либо с Рафаэлем Надалем (4).