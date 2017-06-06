Вихлянцева проиграла Каданту на старте турнира в Боле

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (3) не смогла пробиться во второй круг турнира в Боле (Хорватия). На старте соревнований она проиграла представительнице Румынии Александре Каданту со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. Наталья дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Александры 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал турнира Каданту поспорит с представительницей Хорватии Терезой Мрдежей.