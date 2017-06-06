Квитова выступит на турнире в Нью-Хэйвене в августе

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» чешка Петра Квитова примет участие в соревнованиях в Нью-Хэйвене, которые пройдут на харде с 20 по 26 августа, сообщается на официальной странице турнира в сети «Твиттер». 27-летняя уроженка Биловца, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, трижды, в 2012, 2014 и 2015 годах, становилась сильнейшей теннисисткой этих соревнований.

Напомним, что Квитова в декабре 2016-го получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос»-2017, где уступила во втором круге.