Бачински стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2017

Швейцарка Тимя Бачински (30) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее француженки Кристины Младенович (13) со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. 27-летняя уроженка Лозанны, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, заработала 25 «виннерсов» и допустила 27 невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 16 и 34 соответственно.

Во втором в карьере полуфинале «Ролан Гаррос» Бачински сыграет с латвийкой Еленой Остапенко, одолевшей датчанку Каролину Возняцки.