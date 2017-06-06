Остапенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», одолев Возняцки

Представительница Латвии Елена Остапенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» переиграла датчанку Каролину Возняцки (11) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. 19-летняя рижанка, занимающая 47-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 38 розыгрышей, допустив 50 невынужденных ошибок, а её соперница сделала всего 6 «виннерсов» при 25 собственных неточностях.

За выход в финал Остапенко поспорит со швейцаркой Тимей Бачински (30), ранее переигравшей француженку Кристину Младенович (13).