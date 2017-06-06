Остапенко и Бачински сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в свой день рождения

В четверг, 8 июня, в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции сыграют латвийка Елена Остапенко и швейцарка Тимя Бачински (30). Интересно, что обе теннисистки родились 8 июня, то есть в день полуфинала второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» Елене исполнится 20 лет, а Тиме — 28.

Во втором полуфинале сыграют победительницы матчей Элина Свитолина (Украина) (5) — Симона Халеп (Румыния) (3) и Каролин Гарсия (Франция) (28) — Каролина Плишкова (Чехия) (2). Эти четвертьфиналы состоятся в среду, 7 июня.