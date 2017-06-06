Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Остапенко и Бачински сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в свой день рождения

6 июня 2017, вторник. 21:21. Теннис

В четверг, 8 июня, в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции сыграют латвийка Елена Остапенко и швейцарка Тимя Бачински (30). Интересно, что обе теннисистки родились 8 июня, то есть в день полуфинала второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» Елене исполнится 20 лет, а Тиме — 28.

Во втором полуфинале сыграют победительницы матчей Элина Свитолина (Украина) (5) — Симона Халеп (Румыния) (3) и Каролин Гарсия (Франция) (28) — Каролина Плишкова (Чехия) (2). Эти четвертьфиналы состоятся в среду, 7 июня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Елена Остапенко Тимя Бачински
Новости. Теннис
6 июня 2017, вторник
21:33 Исаева проиграла Анисимовой во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
21:21 Остапенко и Бачински сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в свой день рождения
21:03 Остапенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», одолев Возняцки
20:55 Бачински стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2017
19:11 Мужские четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 7 июня
18:22 Виландер: Джокович не обыграет Тима, если не будет сосредоточен на 100 %
17:57 Квитова выступит на турнире в Нью-Хэйвене в августе
16:46 Совет ITF поддержал изменения в формате КД и КФ с 2018 года
15:53 Вихлянцева проиграла Каданту на старте турнира в Боле
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»
14:32 Панова не смогла выйти во второй круг турнира в Боле
14:27 Корне: может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история с Гарсией
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Надаль на «Ролан Гаррос»
13:21 Потапова отдала всего 3 гейма Болтон во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Бачински на «Ролан Гаррос»
12:16 Гарсия: я просто хотела играть в теннис и не собиралась ни с кем ссориться
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Возняцки на «Ролан Гаррос»
11:48 Суарес-Наварро: результат говорит сам за себя. Халеп провела великолепный матч
11:35 Халеп: матч со Свитолиной будет большим испытанием для меня
11:14 Мартич: я вышла на корт, надеясь не проиграть за 45 минут
11:10 Свитолина: при счёте 2:5 я включила «режим Свитолиной»
11:08 Сепеде-Ройг: конечно, хотелось большего, но я боролась за каждое очко
10:53 Плишкова: выйти в 1/4 финала на грунте с не лучшей игрой — мой большой успех
10:51 Мойя: Надаль прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос»
10:28 Т. Надаль: меня всегда пугает, когда Рафа побеждает легко
10:01 Монфис: мне не нравится проигрывать, особенно на «Ролан Гаррос»
09:42 Чилич: даже на US Open — 2014 я не проходил по сетке так комфортно, как на «РГ»
09:18 Андерсон: надеюсь, в этот раз я смогу восстановиться быстро
09:11 Вердаско: я не мог найти себе место на корте, даже когда выиграл первый сет 6:0
09:10 Нисикори: в четвёртом сете матча с Вердаско я показал идеальный теннис
09:08 Маррей одержал 650-ю победу в карьере
08:07 Дэвенпорт: Шараповой нужны матчи на траве накануне «Уимблдона»
06:00 Уимблдон-2017 обслужат вооружённые сотрудники лондонской полиции
00:44 Вавринка: в последнее время ко мне вернулась уверенность, и это очень важно
5 июня 2017, понедельник
23:48 Маррей: сейчас мне совершенно ясно, что я делаю
23:34 Хачанов: поставленные мною цели гораздо выше, чем Top-40
22:47 Касаткина поработала комментатором на матче Надаля на «Ролан Гаррос»
21:39 Саснович и Гёргес удостоены Fed Cup Heart Awards
21:05 Кар. Плишкова и Гарсия сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
19:41 Текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг – Кар. Плишкова на «РГ»
19:32 Первушина вышла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Висмане
19:05 Вавринка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Чиличем
18:50 Аншба вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» среди девушек, обыграв Костюк
18:40 Маррей после матча на «Ролан Гаррос» поддержал пострадавших в терактах
17:37 Кузнецова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017