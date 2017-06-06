Исаева проиграла Анисимовой во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Анжелика Исаева во втором круге юниорского Открытого чемпионата Франции уступила второй сеяной Аманде Анисимовой, выступающей за США. Поединок продолжался 57 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4 в пользу 15-летней Аманды, занимающей 267-е место в рейтинге WТА.

Следующей оппоненткой Анисимовой станет колумбийка Мария Камила Осорио Серрано (15).

Стоит отметить, что Аманда также выступала в женском одиночном разряде соревнований, в первом круге которых уступила японке Куруми Наре со счётом 6:3, 5:7, 4:6.