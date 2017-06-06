Остапенко — первая латвийская полуфиналистка турнира серии «Большого шлема»

Елена Остапенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» переиграла датчанку Каролину Возняцки (11) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Таким образом, 19-летняя рижанка, занимающая 47-е место в рейтинге WТА, стала первой в истории представительницей Латвии, пробившейся в полуфинал турнира серии «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Ранее лучшим результатом латвийских теннисисток был четвертьфинал. Лариса Савченко-Нейланд дошла до этой стадии на Уимблдоне-1994, а Анастасия Севастова — на Открытом чемпионате США — 2016.