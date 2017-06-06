В 16-й раз кряду в полуфинале ТБШ сыграет дебютантка этой стадии

Латвийка Елена Остапенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» переиграла датчанку Каролину Возняцки (11) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Это означает, что в полуфинале турнира серии «Большого шлема» в 16-й раз кряду выступит теннисистка, ранее не добиравшаяся до этой стадии.

Последний раз все четыре участницы полуфинала Grand Slam имели опыт игры в четвёрке сильнейших на «Ролан Гаррос» — 2013, когда американка Серена Уильямс разгромила итальянку Сару Эррани, а Мария Шарапова одолела белоруску Викторию Азаренко.