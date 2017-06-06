Остапенко: будет здорово сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос» в свой юбилей

Латвийка Елена Остапенко поделилась эмоциями от победы над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 4:6, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Я счастлива и до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Это потрясающий турнир, и я очень рада, что дошла до полуфинала. Было трудно, потому что нам приходилось дважды покидать корт из-за дождя, к тому же Каролина — крайне сложная соперница. Я играла агрессивно, хотя иногда промахивалась, и в конечном итоге это сработало.

Будет очень здорово сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос» в свой юбилей (8 июня Елене исполнится 20 лет, а её сопернице Тиме Бачински — 28. — Прим. «Чемпионата»). Я постараюсь получить удовольствие от этого», — приводит слова Остапенко официальный сайт турнира.