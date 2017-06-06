Возняцки: с Остапенко играть некомфортно, её игру очень трудно читать

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от латвийки Елены Остапенко со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

«Остапенко очень трудолюбива, поздравляю её с победой! Она бьёт очень сильно и всегда старается попасть в линию. Её игру очень трудно читать, она заставляет соперниц чувствовать себя некомфортно. С ней действительно очень тяжело играть. Не знаю, как она играла в других турнирах, но со мной она всегда играет хорошо, и у меня есть ощущение, что Елена в этом сезоне уже обыграла многих сильных соперниц.

Я разочарована. Я не думала о том, что многие фаворитки вылетели, но настраивалась на победу. Надеюсь, это поражение позволит мне лучше сыграть в травяном сезоне и на Уимблдоне», — приводит слова Возняцки Tennis Actu.