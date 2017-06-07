Захаров победил второго сеяного Муте и вышел в третий круг юниорского «РГ»

Россиянин Алексей Захаров во втором круге юниорского разряда Открытого чемпионата Франции победил местного теннисиста Корентена Муте, посеянного под вторым номером, со счётом 7:6 (8:6), 0:6, 6:2. Поединок прерывавшийся из-за дождя, в общей сложности продолжался 2 часа 3 минуты. Алексей реализовал 4 брейк-пойнта из 9, проиграв 3 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал соревнований Захаров поспорит с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, переигравшим американца Александра Ротсэрта со счётом 6:2, 4:6, 6:1.