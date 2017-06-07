Остапенко: если продолжу в том же духе, то может случиться всё что угодно

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над датчанкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 4:6, 6:2, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи со швейцаркой Тимей Бачински. Уроженка Риги стала первой с 2007 года 19-летней теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала «Ролан Гаррос». 10 лет назад это сделала сербка Ана Иванович.

«Конечно, когда я приехала сюда, то не ожидала, что дойду до полуфинала, но с каждым матчем я играла всё лучше. Если продолжу в том же духе, то может случиться всё, что угодно. Каролина сегодня играла отлично. В начале матча было ветрено, мне было сложно найти свою игру, так как я не могла просчитать отскок мяча. Соперница прекрасно подавала, но затем мне удалось найти свой теннис.

Каждая наша игра с Возняцки проходила в упорной борьбе. Она играет отлично, очень стабильно. Каждый раз в матче с ней я знаю, что должна действовать агрессивно, но при этом не атаковать в каждом моменте, чтобы и самой играть стабильно.

Грунт не относится к числу моих любимых покрытий, но мне очень нравится играть в Париже, потому что грунтовое покрытие здесь отличается от других. Оно довольно быстрое, и прекрасно походит моей игре. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом и в полуфинале меня ждёт тяжёлый матч. Нужно просто выйти на корт и выложиться по полной.

8 июня у нас с Тимей будет день рождения, так что я с нетерпением жду этой встречи. Может быть, этот день рождения будет одним из лучших, так как я сыграю в полуфинале «Ролан Гаррос». Это будет здорово. Я не ожидала, что это случится в Париже, но очень рада всё ещё находиться здесь», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.