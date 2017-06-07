Возняцки: в первом сете Елена ошибалась, а затем стала всё время попадать в корт

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

«Легко сейчас говорить, что я выиграла бы, если бы на корте было ветренее. Я не выиграла. Соперница играла лучше меня, нужно уважать это и постараться в следующий раз выступить успешнее.

В этом году я уже привыкла к перерывам из-за дождя. Почти на каждом турнире с моим участием они случаются. Так что ничего нового не случилось. В первых двух сетах было очень ветрено, так что найти свой ритм было непросто. Помимо этого, важно было сохранять концентрацию и идти к своим целям, или по крайней мере мне так кажется. Может, Елена так не думала. Она атаковала по линиям. В первом сете она ошибалась, но затем стала всё время попадать в корт», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.