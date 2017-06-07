Квитова: здорово, что я подтвердила участие в одном из своих любимых турниров

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова прокомментировала своё решение принять участие в соревнованиях в Нью-Хэйвене, которые пройдут на харде с 20 по 26 августа. Уроженка Биловца в декабре 2016-го получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге.

«Я очень рада, что летом сыграю на Connecticut Open. Мой врач дал мне зелёный свет, и я наконец могу свободно составлять план своих выступлений. Здорово, что я смогла подтвердить участие в одном из своих любимых турниров. Я всегда с радостью возвращаюсь в Нью-Хэйвен, но в этом году это будет особенное событие после той поддержки, которую я получила от местных болельщиков», — цитирует Квитову официальный сайт тура.