Муратоглу: Надаль сейчас движется вперёд, как поезд на полной скорости

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу назвал испанца Рафаэля Надаля главным претендентом на победу на Открытом чемпионате Франции. 7 июня бывшая первая ракетка мира сыграет в четвертьфинале со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.

«Просто невозможно не считать Надаля фаворитом на победу на «Ролан Гаррос». Уровень его уверенности в себе сейчас просто невероятный. Новаку и Энди стоило проснуться раньше и остановить его, а сейчас он движется вперёд, как поезд на полной скорости», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.