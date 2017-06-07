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Агасси: Федерер не перестаёт поражать меня

7 июня 2017, среда. 11:37. Теннис

Экс первая ракетка мира американец Андре Агасси прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера пропустить весь грунтовый сезон.

«Думаю, Роджер лучше меня знает, какие решения ему стоит принимать. По своему опыту могу сказать, что я бы предпочёл немного поиграть на грунте, чтобы подготовиться к травяному сезону, сохранить настрой и дисциплину. Но Федерер уже много раз доказывал, что я не прав. Он не перестаёт поражать меня. Я не удивлюсь, если на Уимблдоне перерыв в выступлениях никак не скажется на нём», — цитирует Агасси Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Роджер Федерер
Новости. Теннис
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