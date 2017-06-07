В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют украинка Элина Свитолина (5) и румынка Симона Халеп (3). Соперницы встречались в мае в финале турнира в Риме. Победу одержала Элина со счётом 4:6, 7:5, 6:1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией (28), либо с чешкой Каролиной Плишковой (2).