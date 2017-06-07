Цириак: неправильно устанавливать одинаковые призовые для мужчин и женщин

Известный в прошлом румынский теннисист, владелец турнира в Мадриде Ион Цириак заявил, что выступает против установления равных призовых для мужчин и женщин.

«Давайте не путать бизнес и права человека. Теннис — это бизнес. Я понимаю игроков, которые говорят, что уже устали от того, что рост призовых у мужчин помогает росту вознаграждения у женщин. Некоторые говорят мне: «Господин Цириак, когда уже мы перестанем финансово помогать женщинам из своих средств?» Некоторые говорили это публично, но большинство просто так думают.

Неправильно устанавливать одинаковые призовые для мужчин и женщин. Когда сёстры Уильямс добивались успеха, когда была бельгийская звезда Жюстин Энен или Штеффи Граф, они, пожалуй, заслуживали больших заработков. Я также могу понять, почему они устанавливают равные призовые на турнирах «Большого шлема», так как там вообще платят много. Но для комбинированных турниров, вроде Мадрида, Майами или Индиан-Уэллса, я на это не согласен», — цитирует Цириака Le Parisien.