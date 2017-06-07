В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют француженка Каролин Гарсия (28) и чешка Каролина Плишкова (2). По личным встречам счёт ничейный — 2-2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Гарсия — Плишкова на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (5), либо с румынкой Симоной Халеп (3).