Рыбакина вышла в 1/4 финала юниорского «РГ», Лансере и Первушина выбыли

Россиянка Елена Рыбакина (11) вышла в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу США Хэйли Баптист со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Россиянка совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» Рыбакина поспорит либо с представительницей Колумбии Марией Камилой Осорио Серрано (15), либо с американкой Амандой Анисимовой (2).

Россиянка Софья Лансере проиграла канадке Бьянке Андрееску (3) — 2:6, 2:6, а Олеся Первушина (12) уступила американке Клэр Лю (6) — 3:6, 3:6.