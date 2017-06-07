В 16:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют британец Энди Маррей (1) и японец Кей Нисикори (8). По личным встречам впереди первая ракетка мира — 9-2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Нисикори на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо со швейцарцем Стэном Вавринкой (3), либо с хорватом Марином Чиличем (7).