Госдума РФ досрочно прекратила депутатские полномочия Сафина

Депутатские полномочия бывшей первой ракетки мира Марата Сафина на основании его письменного заявления досрочно прекращены, сообщается в постановлении, принятом Государственной думой РФ.

Ранее бывший теннисист отказался от мандата депутата Госдумы, так как не хотел разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью.

Сафин также сообщал, что получил предложение стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта.

В 2016 году Марат был включён в Международный зал теннисной славы.