Госдума РФ досрочно прекратила депутатские полномочия Сафина

Депутатские полномочия бывшей первой ракетки мира Марата Сафина на основании его письменного заявления досрочно прекращены, сообщается в постановлении, принятом Государственной думой РФ.
Ранее бывший теннисист отказался от мандата депутата Госдумы, так как не хотел разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью.
Сафин также сообщал, что получил предложение стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта.
В 2016 году Марат был включён в Международный зал теннисной славы.
Сафин отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ