Тим победил Джоковича в 1/4 финала «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0

Австриец Доминик Тим (6) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв действующего победителя турнира, серба Новака Джоковича (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0. Уроженец Винер-Нойштадта дважды подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету Новака 2 эйса, 18 виннеров и 35 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»

За выход в финал Тим поспорит с представителем Испании Рафаэлем Надалем (4).