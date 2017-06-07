Захаров не сумел выйти в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянин Алексей Захаров в третьем круге юниорского Открытого чемпионата Франции проиграл представителю Испании Алехандро Давидовичу-Фокине со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 52 минуты. Россиянин дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» Давидович-Фокина поспорит либо с французом Клеманом Табуром, либо с представителем США Оливером Кроуфордом (10).