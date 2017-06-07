В 16:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют швейцарец Стэн Вавринка (3) и хорват Марин Чилич (7). По личным встречам впереди уроженец Лозанны — 11-2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Чилич на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с британцем Энди Марреем (1), либо с представителем Японии Кеем Нисикори (8).