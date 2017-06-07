Джокович покинет топ-2 рейтинга ATP впервые с июля 2011 года

Сербский теннисист Новак Джокович, проигравший в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6, покинет топ-2 рейтинга ATP впервые с июля 2011 года. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на «Ролан Гаррос», завоёванный в прошлом году.

Джокович может опуститься на четвёртую строчку рейтинга, если швейцарец Стэн Вавринка дойдёт до финала Открытого чемпионата Франции. Если этого не случится, то Новак будет третьим.

В новом рейтинге в его активе будут 5805 очков. Это самый низкий показатель для Джоковича с июня 2007 года.