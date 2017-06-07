Джокович в третий раз в карьере проиграл сет со счётом 0:6 на ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович, уступивший в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6, в третий раз в карьере всухую проиграл сет на соревнованиях «Большого шлема». Ранее он уступал партию с таким счётом на Australian Open и US Open (оба раза — в 2005 году) в матчах с Маратом Сафиным и Гаэлем Монфисом соответственно, при этом встречу с французом он выиграл.

Уроженец Белграда не сумел защитить титул на «Ролан Гаррос», завоёванный в прошлом году.