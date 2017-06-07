Джокович: хочу ли я взять паузу в выступлениях? У меня есть свои обязательства

Сербский теннисист Новак Джокович, уступивший в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6, после игры ответил на вопрос, не хочет ли он взять паузу в выступлениях.

«Поверьте мне, сейчас я думаю о многих вещах. Но у меня есть свои обязательства. Конечно, я знаю, что не играл даже близко к своему лучшему уровню», — сказал Джокович.

Уроженец Белграда не сумел защитить титул на Открытом чемпионате Франции, завоёванный в прошлом году.