Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в паре

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова (2) в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» уступили чешка Люции Градецкой и Катержине Синяковой (6) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

За выход в финал представительницы Чехии поспорят с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого противостояния:

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча Веснина/Макарова — Градецка/Синякова в парном разряде Открытого чемпионата Франции.