Видеообзор полуфиналов «РГ» Бачински — Младенович и Остапенко — Возняцки

Швейцарка Тимя Бачински в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции переиграла местную теннисистку Кристину Младенович со счётом 6:4, 6:4. Посмотреть видеосюжет об этой встрече вы можете на «Чемпионате».

За первый в карьере выход в финал соревнований серии «Большого шлема» уроженка Лозанны в четверг, 8 июня, поспорит с латвийкой Еленой Остапенко, одолевшей датчанку Каролину Возняцки со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Предлагаем вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Отметим, что у обеих теннисисток в день полуфинала будет день рождения.