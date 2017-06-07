Потапова проиграла Пайгиной в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Потапова, посеянная под первым номером на юниорском «Ролан Гаррос», в третьем круге уступила своей соотечественнице Марте Пайгиной со счётом 6:2, 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. 18-летняя Марта, занимающая 330-е место в рейтинге WТА, реализовала 7 брейк-пойнтов из 15, а её 16-летняя оппонентка, которая располагается на 295-й позиции в женской табели о рангах, сделала 6 брейков при 13 возможностях взять гейм на подаче соперницы.

В четвертьфинале Пайгина сыграет с полячкой Игой Святек (5).