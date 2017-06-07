Аншба не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции среди юниоров

Россиянка Амина Аншба в третьем круге юниорского Открытого чемпионата Франции уступила американке Кэти Макнелли со счётом 2:6, 6:4, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. 17-летняя россиянка не исполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 11 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Таким образом, в четвертьфинале сыграют две россиянки: Елена Рыбакина и Марта Пайгина. Елена поспорит за выход в полуфинал с американкой Амандой Анисимовой, а Марта — с полькой Игой Святек.