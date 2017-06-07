Кар. Плишкова одолела Гарсию и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Чешка Каролина Плишкова (2) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии (28). Поединок продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу 25-летней уроженки Лоуни, занимающей третье место в рейтинге WТА. Каролина сделала 8 эйсов, допустила 1 двойную и 13 невынужденных ошибок, активно выиграла 25 розыгрышей и совершила 2 брейка. Её оппонентка заработала 29 «виннерсов» при 31 невынужденной.

Плишкова в полуфинале сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (3), либо с украинкой Элиной Свитолиной (5).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Гарсия на «Ролан Гаррос».